В WSJ назвали, кто возглавит группу, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины
- Государственный секретарь США Марко Рубио возглавит рабочую группу по разработке проекта гарантий безопасности для Украины.
Гарантии безопасности для Украины будут предусматривать военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружение и прочее.
Государственный секретарь США Марко Рубио возглавит рабочую группу из советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает проект относительно гарантий безопасности для Украины.
Такой договоренности достигли президент США Дональд Трамп и европейские лидеры. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, ознакомленных с обсуждениями, передает 24 Канал.
Что известно о таком решении?
Собеседники издания назвали 4 компонента, из которых будут состоять гарантии безопасности для Украины, среди них есть военное присутствие, противовоздушная оборона, вооружение, а также мониторинг прекращения боевых действий.
По данным источников, США могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам, не вводя свои войска в Украину. В Белом доме от комментариев отказались, пресс-служба Марко Рубио также не ответила на запрос.
Гарантии безопасности для Украины
- Напомним, Украине предлагают гарантии безопасности по образцу 5 статьи НАТО. Она предусматривает, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов будет считаться нападением на всех членов Альянса.
- Кроме того, каждая страна-член "таких мер, которые сочтет необходимыми", в частности применение вооруженной силы, для "восстановления и поддержания безопасности в Североатлантическом регионе".
- К слову, сам госсекретарь США Марко Рубио ранее отметил, что сейчас идет координация с партнерами для создания гарантий безопасности для Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией.