19 серпня, 12:03
У WSJ назвали, хто очолить групу, яка розробить проєкт гарантій безпеки для України

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з розробки проєкту гарантій безпеки для України.

  • Гарантії безпеки для України передбачатимуть військову присутність, протиповітряну оборону, озброєння та інше.

     

Державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт стосовно гарантій безпеки для України.

Такої домовленості досягли президент США Дональд Трамп та європейські лідери. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських посадовців, ознайомлених з обговореннями, передає 24 Канал.

Що відомо про таке рішення?

Співрозмовники видання назвали 4 компоненти, з яких будуть складатися гарантї безпеки для України, серед них є військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння, а також моніторинг припинення бойових дій.

За даними джерел, США можуть надати непряму військову підтримку європейським миротворцям, не вводячи свої війська в Україну. У Білому домі від коментарів відмовилися, пресслужба Марко Рубіо також не відповіла на запит.

Гарантії безпеки для України

  • Нагадаємо, Україні пропонують гарантії безпеки за зразком 5 статті НАТО. Вона передбачає, що збройний напад на одного або декількох членів вважатиметься нападом на всіх членів Альянсу.
  • Окрім того, кожна країна-член "таких заходів, які вважатиме за необхідні", зокрема застосування збройної сили, для "відновлення та підтримання безпеки в Північноатлантичному регіоні".
  • До слова, сам держсекретар США Марко Рубіо раніше зазначив, що наразі триває координація з партнерами для створення гарантій безпеки для України в разі укладення мирної угоди з Росією.