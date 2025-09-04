Работа по гарантиям безопасности для Украины завершена, – Макрон
- Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что союзники завершили подготовку военных гарантий безопасности для Украины.
- Владимир Зеленский отметил, что эти гарантии являются реальной поддержкой для Украины, а не только символическими обещаниями.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что союзники Украины завершили подготовку военных гарантий безопасности для поддержки страны в противостоянии с российской агрессией.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на dpa.
Что Макрон говорит о гарантиях безопасности?
Во время выступления в Елисейском дворце Эммануэль Макрон заявил, что работа, которую вели руководители оборонных ведомств с момента саммита по Украине в Белом доме в середине августа, создала основу для быстрых действий после достижения мирного соглашения.
Благодаря вкладам, подготовленным, задокументированным и подтвержденным сегодня днем на уровне министров обороны в условиях строгой секретности, мы теперь можем сказать: эта работа завершена и готова к политическому одобрению,
– сказал президент Франции.
В четверг, 4 сентября, в Париже должны собраться советники из так называемой "Коалиции желающих" – альянса около 30 стран, которые поддерживают Киев в противодействии полномасштабному вторжению России.
Владимир Зеленский ранее также отметил достигнутый прогресс и подчеркнул, что эти гарантии являются реальной и ощутимой поддержкой для Украины, а не только символическими обещаниями. Он добавил, что и предыдущие инициативы коалиции, в которые сначала мало кто верил, были реализованы и работают.
Отмечается, что гарантии безопасности должны включать укрепление украинской армии, отправку наземных войск для обеспечения мира в Украине и привлечение США к обязательствам по безопасности.
Гарантии безопасности для Украины: последние новости
- Недавно президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас европейские политики работают над "достаточно точными планами" относительно потенциального развертывания миротворческих войск в Украине. Это будет происходить в рамках гарантий безопасности.
- По данным СМИ, одной из ключевых идей относительно гарантий безопасности является поэтапное восстановление гражданских авиаперелетов в Украине. Сначала западные партнеры могут взять под прикрытие истребителями и системами ПВО аэропорты на западе страны. Если этот этап пройдет успешно, инициатива будет распространяться на другие регионы.
- Еще одним направлением может стать создание международной морской миссии для охраны путей в Черном море, ведущих к украинским портам.