Робота щодо гарантій безпеки для України завершена, – Макрон
- Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що союзники завершили підготовку військових гарантій безпеки для України.
- Володимир Зеленський зазначив, що ці гарантії є реальною підтримкою для України, а не лише символічними обіцянками.
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що союзники України завершили підготовку військових гарантій безпеки для підтримки країни у протистоянні з російською агресією.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на dpa.
Читайте також У The Times припустили, як Захід може захистити Україну, не відправляючи власні війська
Що Макрон каже про гарантії безпеки?
Під час виступу в Єлисейському палаці Еммануель Макрон заявив, що робота, яку вели керівники оборонних відомств від моменту саміту щодо України в Білому домі в середині серпня, створила основу для швидких дій після досягнення мирної угоди.
Завдяки внескам, підготовленим, задокументованим та підтвердженим сьогодні вдень на рівні міністрів оборони в умовах суворої секретності, ми тепер можемо сказати: ця робота завершена та готова до політичного схвалення,
– сказав президент Франції.
У четвер, 4 вересня, у Парижі мають зібратися радники з так званої "Коаліції охочих" – альянсу близько 30 країн, які підтримують Київ у протидії повномасштабному вторгненню Росії.
Володимир Зеленський раніше також відзначив досягнутий прогрес та наголосив, що ці гарантії є реальною та відчутною підтримкою для України, а не лише символічними обіцянками. Він додав, що й попередні ініціативи коаліції, у які спершу мало хто вірив, були реалізовані й працюють.
Зазначається, що гарантії безпеки мають включати зміцнення української армії, відправку наземних військ для забезпечення миру в Україні та залучення США до безпекових зобов'язань.
Гарантії безпеки для України: останні новини
- Нещодавно президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що наразі європейські політики працюють над "досить точними планами" щодо потенційного розгортання миротворчих військ в Україні. Це відбуватиметься в межах гарантій безпеки.
- За даними ЗМІ, однією з ключових ідей щодо гарантій безпеки є поетапне відновлення цивільних авіаперельотів в Україні. Спершу західні партнери можуть взяти під прикриття винищувачами та системами ППО аеропорти на заході країни. Якщо цей етап мине успішно, ініціатива поширюватиметься на інші регіони.
- Ще одним напрямком може стати створення міжнародної морської місії для охорони шляхів у Чорному морі, що ведуть до українських портів.