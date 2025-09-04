Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що союзники України завершили підготовку військових гарантій безпеки для підтримки країни у протистоянні з російською агресією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на dpa.

Читайте також У The Times припустили, як Захід може захистити Україну, не відправляючи власні війська

Що Макрон каже про гарантії безпеки?

Під час виступу в Єлисейському палаці Еммануель Макрон заявив, що робота, яку вели керівники оборонних відомств від моменту саміту щодо України в Білому домі в середині серпня, створила основу для швидких дій після досягнення мирної угоди.

Завдяки внескам, підготовленим, задокументованим та підтвердженим сьогодні вдень на рівні міністрів оборони в умовах суворої секретності, ми тепер можемо сказати: ця робота завершена та готова до політичного схвалення,

– сказав президент Франції.

У четвер, 4 вересня, у Парижі мають зібратися радники з так званої "Коаліції охочих" – альянсу близько 30 країн, які підтримують Київ у протидії повномасштабному вторгненню Росії.

Володимир Зеленський раніше також відзначив досягнутий прогрес та наголосив, що ці гарантії є реальною та відчутною підтримкою для України, а не лише символічними обіцянками. Він додав, що й попередні ініціативи коаліції, у які спершу мало хто вірив, були реалізовані й працюють.

Зазначається, що гарантії безпеки мають включати зміцнення української армії, відправку наземних військ для забезпечення миру в Україні та залучення США до безпекових зобов'язань.

Гарантії безпеки для України: останні новини