"Коалиция решительных" обсуждает гарантии безопасности для Украины. Рассматривается возможность введения "бесполетной зоны" и создания патрульной миссии в Черном море.

Журналисты пообщались с "более десятком" чиновников из стран Запада. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Какие гарантии безопасности может получить Украина?

По данным издания, одной из ключевых идей является поэтапное восстановление гражданских авиаперелетов в Украине. Сначала западные партнеры могут взять под прикрытие истребителями и системами ПВО аэропорты на западе страны. Если этот этап пройдет успешно, инициатива будет распространяться на другие регионы.

В статье отмечается, что запуск авиасообщения рассматривают как важный инструмент для стимулирования экономики и возвращения украинцев, которые выехали за границу из-за войны.

Еще одним направлением может стать создание международной морской миссии для охраны путей в Черном море, ведущих к украинским портам. Ожидается, что ведущую роль в ней может взять на себя Турция.

Украина уже наладила собственные маршруты для экспорта морем, однако участие международных партнеров позволило бы расширить сеть безопасных коридоров.

Что известно о продвижении обсуждения гарантий безопасности Украине?