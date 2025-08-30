Бесполетная зона и миссия в Черном море: СМИ узнали план гарантий безопасности для Украины
- "Коалиция решительных" обсуждает гарантии безопасности для Украины, включая бесполетную зону и патрульную миссию в Черном море.
- Предложено поэтапное восстановление авиасообщения и создание международной морской миссии для охраны путей в Черном море, с возможным лидерством Турции.
- Дональд Трамп считает гарантии безопасности важными для завершения войны; США могут развернуть частные военные фирмы, а европейские страны - военных инструкторов после перемирия.
Журналисты пообщались с "более десятком" чиновников из стран Запада. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Какие гарантии безопасности может получить Украина?
По данным издания, одной из ключевых идей является поэтапное восстановление гражданских авиаперелетов в Украине. Сначала западные партнеры могут взять под прикрытие истребителями и системами ПВО аэропорты на западе страны. Если этот этап пройдет успешно, инициатива будет распространяться на другие регионы.
В статье отмечается, что запуск авиасообщения рассматривают как важный инструмент для стимулирования экономики и возвращения украинцев, которые выехали за границу из-за войны.
Еще одним направлением может стать создание международной морской миссии для охраны путей в Черном море, ведущих к украинским портам. Ожидается, что ведущую роль в ней может взять на себя Турция.
Украина уже наладила собственные маршруты для экспорта морем, однако участие международных партнеров позволило бы расширить сеть безопасных коридоров.
Что известно о продвижении обсуждения гарантий безопасности Украине?
- Дональд Трамп считает важными гарантии безопасности Украине для завершения войны. Он исключил присутствие американских военных в Украине, но отметил, что готов помочь Европе с гарантиями для Украины.
- США могут развернуть в Украине частные военные фирмы для помощи в строительстве фортификаций и защиты американских интересов.
- Европейские страны договорились отправлять военных инструкторов в Украину после перемирия как часть системы гарантий безопасности для Киева.