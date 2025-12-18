Нас успокаивать не нужно, – политолог объяснил, что не так с пунктами "мирного плана" США

Украина отвергает новые "гарантии безопасности" без членства в НАТО, потому что это будет повторение Будапештского меморандума, который не сработал. Вместо размытых обещаний нужна конкретика о том, как именно все будет работать.

Политолог Николай Давидюк объяснил 24 Каналу, что после того, как Украина истощила Россию и защитила Запад, ей предлагают очередные бумаги вместо реальной защиты.

Смотрите также: "Война закончилась бы уже завтра": кто срывает мирные переговоры и как этому способствует Трамп

Почему Украина не видит механизмов защиты в планах Запада?

"В одном западном издании я прочитал, что мирный план Европы и США призван успокоить страхи Украины относительно возможного следующего нападения. Нас успокаивать не надо – лучше бы вы все были такие спокойные, как мы после 4 лет войны. Если это про успокоение, то это фасады, а нам надо не фасады", – подчеркнул Давидюк.

Украине нужны конкретные механизмы защиты и четкое понимание того, сколько самолетов прилетит в ответ на нападение, как закроют небо, сколько систем вооружения активизируют и какие укрытия будут строить для F-16.

С Будапештским меморандумом нас уже обманули, а потом самим пришлось просить помощи у Украины. Сейчас снова начинают то же самое. Украина истощила Россию так, что весь Запад аплодирует, потому что никто другой столько не уничтожил бы,

– объяснил Давидюк.

Вместо благодарности в виде вступления в ЕС и НАТО Украине предлагают "Будапешт 2.0" с неопределенной "статьей 5".

"Если дают аналог статьи 5, но не принимают в НАТО – сомнительно, будет ли это работать. Даже страны Балтии и Финляндия, которые уже в Альянсе, сомневаются относительно реальной защиты. Я перечитал все эти документы и новости – конкретики нет. Возможно, там есть детали для защиты Польши или Германии, но для Украины я их не нашел", – сказал Давидюк.

Что еще известно о потенциальных гарантиях безопасности для Украины?