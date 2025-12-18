Нас заспокоювати не треба, – політолог пояснив, що не так з пунктами "мирного плану" США

Україна відкидає нові "гарантії безпеки" без членства в НАТО, бо це буде повторення Будапештського меморандуму, який не спрацював. Замість розмитих обіцянок потрібна конкретика про те, як саме все працюватиме.

Політолог Микола Давидюк пояснив 24 Каналу, що після того, як Україна виснажила Росію і захистила Захід, їй пропонують чергові папери замість реального захисту.

Чому Україна не бачить механізмів захисту у планах Заходу?

"В одному західному виданні я прочитав, що мирний план Європи та США покликаний заспокоїти страхи України щодо можливого наступного нападу. Нас заспокоювати не треба – краще б ви всі були такі спокійні, як ми після 4 років війни. Якщо це про заспокоювання, то це фасади, а нам треба не фасади", – підкреслив Давидюк.

Україні потрібні конкретні механізми захисту й чітке розуміння того, скільки літаків прилетить у відповідь на напад, як закриють небо, скільки систем озброєння активізують та які укриття будуватимуть для F-16.

З Будапештським меморандумом нас уже обдурили, а потім самим довелося просити допомоги в України. Зараз знову починають те саме. Україна виснажила Росію так, що весь Захід аплодує, бо ніхто інший стільки не знищив би,

– пояснив Давидюк.

Замість подяки у вигляді вступу до ЄС і НАТО Україні пропонують "Будапешт 2.0" з невизначеною "статтею 5".

"Якщо дають аналог статті 5, але не приймають до НАТО – сумнівно, чи це працюватиме. Навіть країни Балтії та Фінляндія, які вже в Альянсі, мають сумніви щодо реального захисту. Я перечитав усі ці документи та новини – конкретики немає. Можливо, там є деталі для захисту Польщі чи Німеччини, але для України я їх не знайшов", – сказав Давидюк.

Що ще відомо про потенційні гарантії безпеки для України?