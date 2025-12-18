Політолог Микола Давидюк пояснив 24 Каналу, що після того, як Україна виснажила Росію і захистила Захід, їй пропонують чергові папери замість реального захисту.

Дивіться також: "Війна закінчилася б вже завтра": хто зриває мирні переговори та як цьому сприяє Трамп

Чому Україна не бачить механізмів захисту у планах Заходу?

"В одному західному виданні я прочитав, що мирний план Європи та США покликаний заспокоїти страхи України щодо можливого наступного нападу. Нас заспокоювати не треба – краще б ви всі були такі спокійні, як ми після 4 років війни. Якщо це про заспокоювання, то це фасади, а нам треба не фасади", – підкреслив Давидюк.

Україні потрібні конкретні механізми захисту й чітке розуміння того, скільки літаків прилетить у відповідь на напад, як закриють небо, скільки систем озброєння активізують та які укриття будуватимуть для F-16.

З Будапештським меморандумом нас уже обдурили, а потім самим довелося просити допомоги в України. Зараз знову починають те саме. Україна виснажила Росію так, що весь Захід аплодує, бо ніхто інший стільки не знищив би,

– пояснив Давидюк.

Замість подяки у вигляді вступу до ЄС і НАТО Україні пропонують "Будапешт 2.0" з невизначеною "статтею 5".

"Якщо дають аналог статті 5, але не приймають до НАТО – сумнівно, чи це працюватиме. Навіть країни Балтії та Фінляндія, які вже в Альянсі, мають сумніви щодо реального захисту. Я перечитав усі ці документи та новини – конкретики немає. Можливо, там є деталі для захисту Польщі чи Німеччини, але для України я їх не знайшов", – сказав Давидюк.

Що ще відомо про потенційні гарантії безпеки для України?