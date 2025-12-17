Політична оглядачка Юлія Забєліна розповіла 24 Каналу, що аналог членства в Альянсі пропонують вже не вперше. Раніше про це говорила прем'єрка Італії Джорда Мелоні.

Читайте також "Цього не достатньо": які гарантії безпеки потребує Україна від ЄС

Яка існує реальна гарантія безпеки?

Окрім питання територій, гарантії безпеки стали ключовою темою мирних перемовин. Зрозуміло, що Україна хоче мати гарантії того, що ми зможемо вступити в НАТО принаймні у майбутньому.

Я приватно спілкувалася з деякими американцями й вони говорять, що не тільки США не хочуть бачити Україну в НАТО. Такої позиції дотримуються багато європейських країн. Попри це ніхто не погодиться відмовитися навіть від перспективи членства у майбутньому,

– зауважила політична оглядачка.

Щодо гарантій безпеки, то зараз обговорюють можливе розміщення іноземних дивізій швидкого реагування біля кордону на Заході. Вони зможуть діяти у випадку ще одного вторгнення Росії. Звісно, ніхто цього не хоче, але всі розуміють з ким мають справу. Тому загони швидкого реагування, які моментально прибудуть в Україну, матимуть вплив.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив про те, що Україну "підтримуватимуть на землі" безпекові сили європейських країн. Втім це можливо лише після припинення вогню. Деталі їхньої підтримки президент не назвав.

На жаль, про інші формати, такі як миротворці чи розміщення сил на лінії розмежування – ніхто навіть не говорить. На Заході до цього не готові, тому наразі мовиться лише про кордон дружніх до нас країн, де стоятимуть ці війська.

Які гарантії уже пропонують Україні?