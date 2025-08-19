Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские лидеры обеспокоены относительно сохранения гарантий безопасности США для Украины после завершения его президентства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Какова позиция европейских лидеров?

Президент США и европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Украины, чтобы предотвратить новое вторжение России после достижения возможного мирного договора.

Дональд Трамп заявил, что европейские лидеры выражали беспокойство во время встречи в Белом доме в понедельник, 18 августа.

По словам президента США, даже если Украина и Россия заключат соглашение, будущее войны и усилия по сдерживанию России от дальнейших территориальных претензий будут зависеть от того, кто находится в Овальном кабинете.

Какие гарантии безопасности может получить Украина?