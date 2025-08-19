Трамп заявил, что в Европе обеспокоены гарантиями безопасности Украины после завершения его срока
- Президент США Дональд Трамп заявил об обеспокоенности европейских лидеров относительно гарантий безопасности для Украины после его президентства.
- По словам Трампа, будущее войны будет зависеть от того, кто находится в Овальном кабинете Белого дома.
Какова позиция европейских лидеров?
Президент США и европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Украины, чтобы предотвратить новое вторжение России после достижения возможного мирного договора.
Дональд Трамп заявил, что европейские лидеры выражали беспокойство во время встречи в Белом доме в понедельник, 18 августа.
По словам президента США, даже если Украина и Россия заключат соглашение, будущее войны и усилия по сдерживанию России от дальнейших территориальных претензий будут зависеть от того, кто находится в Овальном кабинете.
Какие гарантии безопасности может получить Украина?
- 18 августа Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели совместную встречу в Белом доме. Вместе с украинским президентом в США прибыли президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
- Впоследствии Владимир Зеленский сообщил, что по итогам этой встречи началась работа над гарантиями безопасности для Украины. Во время брифинга президент также заявил, что гарантии безопасности будут формализованы на бумаге в ближайшую неделю или 10 дней.
- Ранее в Белом доме уже заявляли, что российская сторона якобы не против предоставления Украине гарантий, "похожих на условия Статьи 5 Устава НАТО". Она предусматривает, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов будет считаться нападением на всех членов Альянса.