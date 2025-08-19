Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Какова позиция европейских лидеров?

Президент США и европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Украины, чтобы предотвратить новое вторжение России после достижения возможного мирного договора.

Дональд Трамп заявил, что европейские лидеры выражали беспокойство во время встречи в Белом доме в понедельник, 18 августа.

По словам президента США, даже если Украина и Россия заключат соглашение, будущее войны и усилия по сдерживанию России от дальнейших территориальных претензий будут зависеть от того, кто находится в Овальном кабинете.

Какие гарантии безопасности может получить Украина?