Яка позиція європейських лідерів?
Президент США та європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України, щоб запобігти новому вторгненню Росії після досягнення можливого мирного договору.
Дональд Трамп заявив, що європейські лідери висловлювали занепокоєння під час зустрічі в Білому домі в понеділок, 18 серпня.
За словами президента США, навіть якщо Україна та Росія укладуть угоду, майбутнє війни та зусилля щодо стримування Росії від подальших територіальних претензій будуть залежати від того, хто перебуває в Овальному кабінеті.
Які гарантії безпеки може отримати Україна?
18 серпня Дональд Трамп та Володимир Зеленський провели спільну зустріч у Білому домі. Разом з українським президентом до США прибули президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Фінляндії Александр Стубб, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Згодом Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками цієї зустрічі почалася робота над гарантіями безпеки для України. Під час брифінгу президент також заявив, що гарантії безпеки будуть формалізовані на папері в найближчий тиждень або 10 днів.
Раніше в Білому домі вже заявляли, що російська сторона нібито не проти надання Україні гарантій, "схожих на умови Статті 5 Статуту НАТО". Вона передбачає, що збройний напад на одного або декількох членів вважатиметься нападом на всіх членів Альянсу.