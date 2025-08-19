Президент США Дональд Трамп заявив, що європейські лідери стурбовані щодо збереження гарантій безпеки США для України після завершення його президентства.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Яка позиція європейських лідерів?

Президент США та європейські лідери обговорюють гарантії безпеки для України, щоб запобігти новому вторгненню Росії після досягнення можливого мирного договору.

Дональд Трамп заявив, що європейські лідери висловлювали занепокоєння під час зустрічі в Білому домі в понеділок, 18 серпня.

За словами президента США, навіть якщо Україна та Росія укладуть угоду, майбутнє війни та зусилля щодо стримування Росії від подальших територіальних претензій будуть залежати від того, хто перебуває в Овальному кабінеті.

Які гарантії безпеки може отримати Україна?