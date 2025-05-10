"Коалиция решительных" готовит предложение по военному контингенту для Украины, – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что "коалиция решительных" в тесном сотрудничестве с партнерами продолжает ежедневную работу над инициативой о направлении военного контингента в Украину. В то же время вооруженная поддержка Украины также сохранится.

По словам французского лидера, украинская армия и является лучшей гарантией безопасности. Об этом сообщает 24 Канал.

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Военный контингент для Украины продолжают готовить

Макрон отметил, что союзникам нужно будет обеспечить надлежащее финансирование военной помощи Украине.

Длительный мир требует действительно международных гарантий безопасности, именно поэтому мы укрепляем нашу коалицию, готовим предложение по формированию контингента в соответствии с мартовскими предложениями. Эта работа с партнерами идет ежедневно,

– подчеркнул он.

Возможное 30-дневное перемирие между Украиной и Россией, по его словам, должно стать окном возможностей для реализации ключевых условий для долговременного мира.

"И мы абсолютно к этому готовы, мы взяли на себя это обязательство", – добавил президент Франции.

Действия коалиции, как отметил Макрон, будут зависеть от ответа Москвы.

В рамках перемирия партнеры разработают схему гарантий безопасности Украине. К ним в частности относится и военный контингент.

Кир Стармер отметил, что детали размещения контингента пока не согласованы, но основной гарантией будут Вооруженные силы Украины.

Впрочем, он добавил, что считает привлечение западного контингента неизбежным и очень важной составляющей мирных договоренностей. В то же время не контингент будет основной гарантией безопасности.

Контингент инициативы "коалиции решительных"

Идея создания международного контингента появилась на фоне нестабильности в вопросе дальнейшей помощи со стороны США. Первыми с этой идеей выступили Великобритания и Франция.

По состоянию на апрель 2025 года по меньшей мере шесть стран – Великобритания, Франция, Литва, Латвия, Эстония и еще одна страна, что пока не разглашается, – задекларировали готовность отправить свои войска в Украину в случае достижения перемирия.