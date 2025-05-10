За словами французького лідера, українська армія і є найкращою гарантією безпеки. Про це повідомляє 24 Канал.

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Військовий контингент для України продовжують готувати

Макрон зазначив, що союзникам потрібно буде забезпечити належне фінансування військової допомоги Україні.

Тривалий мир потребує дійсно міжнародних гарантій безпеки, саме тому ми зміцнюємо нашу коаліцію, готуємо пропозицію щодо формування контингенту відповідно до березневих пропозицій. Ця робота з партнерами йде щоденно,

– наголосив він.

Можливе 30-денне перемир’я між Україною та Росією, за його словами, має стати вікном можливостей для реалізації ключових умов для довготривалого миру.

"І ми абсолютно до цього готові, ми взяли на себе це зобов'язання", – додав президент Франції.

Дії коаліції, як зазначив Макрон, залежатимуть від відповіді Москви.

В рамках перемир'я партнери розроблять схему гарантій безпеки Україні. До них зокрема належить і військовий контингент.

Кір Стармер зазначив, що деталі розміщення контингенту поки не узгоджені, але основною гарантією будуть Збройні сили України.

Втім, він додав, що вважає залучення західного контингенту неуникненним і дуже важливою складовою мирних домовленостей. Водночас не контингент буде основною гарантією безпеки.

Контингент ініціативи "коаліції рішучих"

Ідея створення міжнародного контингенту з’явилася на тлі нестабільності в питанні подальшої допомоги з боку США. Першими з цією ідеєю виступили Британія та Франція.

Станом на квітень 2025 року щонайменше шість країн – Велика Британія, Франція, Литва, Латвія, Естонія та ще одна країна, що наразі не розголошується, – задекларували готовність відправити свої війська до України у разі досягнення перемир’я.