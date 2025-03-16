Макрон выделил 4 основные гарантии безопасности от Европы для Украины

Эммануэль Макрон заявил, что Европа помогает Украине получить гарантии безопасности и лучшие условия для переговоров. Французский лидер также назвал 4 основные гарантии безопасности для нашего государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Франции в интервью Ladepeche.

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Эммануэль Макрон заявил, что он вместе с Британией и Германией пытались организовать поддержку Украины, чтобы поставить ее в лучшую позицию для ведения переговоров с Россией. Также страны стремятся предоставить гарантии безопасности, которые являются ключевым элементом прочного и длительного мира.

Французский глава отметил, что Европа всегда выступала за четко определенный и измеряемый период прекращения огня, во время которого можно было бы проследить за его соблюдением.

По словам президента Франции, европейские лидеры должны понимать, что прекращение огня не может произойти исключительно на условиях России. Ведь уже был негативный опыт с подписанием Минских договоренностей.

Понятно, что украинцы не могут ни в коем случае делать территориальные уступки и оставаться без всяких гарантий безопасности. Мы провели работу, которую я обязался выполнить, а именно предоставить реалистичность гарантиям безопасности, с важной встречей, которая состоялась в Париже с участием всех начальников генеральных штабов европейских и союзных армий,

– сказал Макрон.

В конце концов Эммануэль Макрон подробно описал 4 основные элементы гарантий безопасности для Украины:

немедленная поддержка Украины – в частности через новые инициативы для поставки оборудования и корректировки поставок в соответствии с текущими потребностями;

– в частности через новые инициативы для поставки оборудования и корректировки поставок в соответствии с текущими потребностями; создание формата украинской армии для будущего мира , что позволит ей противостоять новым российским наступлениям.

, что позволит ей противостоять новым российским наступлениям. возможность развертывания войск на основе добровольной коалиции в Украине в будущем.

в Украине в будущем. усиление европейской обороны, что является гарантией безопасности, а также дополнительные инвестиции и координация между армиями.

По словам французского президента, выделение основных гарантий безопасности для Украины позволило начать техническую работу, которая завершится в ближайшие дни, и которая должна предоставить количественные показатели и списки стран и мероприятий по каждому из этих 4 пунктов.