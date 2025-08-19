Что предусматривает соглашение о гарантиях безопасности?

Владимир Зеленский рассказал, что первая часть соглашения будет предусматривать долговременное финансирование украинской армии. Кроме этого США обещают продолжать военную помощь, которую Украина сможет приобрести за средства Европы – это самолеты, системы ПВО и тому подобное. В третьей части речь пойдет о производстве Украиной собственных дронов, что возможно будут экспортироваться и в США.