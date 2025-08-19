В следующие две недели партнеры смогут определить исторические гарантии безопасности для Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что эти гарантии должны быть действенными и реальными.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Макрона после переговоров в Вашингтоне, передает Politico.

Смотрите также Макрон предложил введение новых мер против России в случае провала переговоров

Что сказал Макрон о гарантиях безопасности для Украины?

Президент Франции отметил, что определить, какими будут договоренности для Украины удастся за следующие 15 дней. Это время будет "критическим" и определит дальнейшие решения по безопасности после переговоров, состоявшихся между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в понедельник, 18 августа.

Макрон добавил, что партнерам необходимо выполнить всю работу по гарантиям безопасности для Украины.

Следующие 15 дней являются абсолютно критическими для нас, чтобы завершить работу с американцами и предоставить этим гарантиям безопасности реального содержания,

– рассказал глава Франции.

Эммануэль Макрон также отметил, что американский президент принял правильное решение, когда пообещал "очень хорошие гарантии безопасности" и признал их необходимость.

Заметим! На встрече в Белом доме с Владимиром Зеленским Дональд Трамп подтвердил готовность США предоставить Украине гарантии безопасности. Президент договорился с Владимиром Путиным о ненападении России на европейские страны и уважении к их суверенитету. Соединенные Штаты будут участвовать в предоставлении гарантии безопасности для Украины на земле, в небе и на море. Такое решение президент Зеленский назвал "историческим".

Эммануэль Макрон заявил, что "британские, французские, немецкие, турецкие и другие силы готовятся к защите Украины, однако не на передовой, а с помощью операций в воздухе, на море и на суше.

Президент Франции не рассчитывает на "быстрые победы" и призывает не доверять обещаниям Кремля. Макрон назвал Россию "дестабилизирующей силой" и "хищником, людоедом".

Мы хотим убедиться, что этот мир, а значит, и это соглашение, дадут украинцам возможность восстановить свою страну и жить в мире, быть уверенными, что после заключения мирного соглашения они будут иметь достаточную силу сдерживания, чтобы не быть снова атакованными, а европейцы – жить в мире и безопасности,

– заявил Макрон.