Владимир Зеленский прибыл в Париж для встречи с европейскими лидерами, которая состоится 4 сентября 2025 года. Президент Франции встретил украинского лидера и заверил в предоставлении гарантий безопасности сразу после заключения мирного договора.

Соответствующее заявление президент Франции Эммануэль Макрон сделал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает 24 Канал.

Чего ожидать от решений "коалиции желающих"?

Страны Европы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в день заключения мирного соглашения с Россией.

По словам Макрона, в заседании "коалиции желающих", которое состоится в четверг 4 сентября, примут участие 35 государств – как европейских, так и из других регионов мира.

Формат встречи будет смешанным, часть партнеров соберется лично, остальные присоединятся через защищенную видеоконференцию.

Эта работа позволяет мне сегодня сказать: мы, европейцы, готовы предоставить гарантии безопасности Украине и украинцам в день подписания мирного соглашения,

– подчеркнул Макрон.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Макроном отметил, что пока нет никаких сигналов от России о готовности завершить войну.

Однако украинский лидер "верит в коалицию" и надеется, что совместные усилия всех союзников Украины "помогут усилить давление на Россию, чтобы перейти к дипломатическому решению этого вопроса".

Глава государства также подчеркнул важность встречи 4 сентября, рассчитывая на плодотворную работу по гарантиям безопасности.

Результатом этой коалиции обязательно станут гарантии безопасности для Украины. Это очень важно. Я не просто в это верю – мы все над этим работаем,

– сказал Зеленский.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины?