Володимир Зеленський прибув до Парижа для зустрічі з європейськими лідерами, яка відбудеться 4 вересня 2025 року. Президент Франції зустрів українського президента та запевнив у наданні безпекових гарантій відразу після укладання мирного договору.

Відповідну заяву президент Франції Еммануель Макрон зробив під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.

Чого очікувати від рішень "коаліції охочих"?

Країни Європи готові надати Україні гарантії безпеки у день укладання мирної угоди з Росією.

За словами Макрона, у засіданні "коаліції охочих", яке відбудеться у четвер 4 вересня, візьмуть участь 35 держав – як європейських, так і з інших регіонів світу.

Формат зустрічі буде змішаним, частина партнерів збереться особисто, решта приєднається через захищену відеоконференцію.

Ця робота дозволяє мені сьогодні сказати: ми, європейці, готові надати гарантії безпеки Україні та українцям у день підписання мирної угоди,

– наголосив Макрон.

Водночас президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Макроном наголосив, що наразі немає жодних сигналів від Росії про готовність завершити війну.

Проте український лідер "вірить у коаліцію" й сподівається, що спільні зусилля всіх союзників України "допоможуть посилити тиск на Росію, щоб перейти до дипломатичного розв'язання цього питання".

Глава держави також підкреслив важливість зустрічі 4 вересня, розраховуючи на плідну роботу стосовно гарантій безпеки.

Результатом цієї коаліції обов’язково стануть гарантії безпеки для України. Це дуже важливо. Я не просто в це вірю – ми всі над цим працюємо,

– сказав Зеленський.

Що відомо про безпекові гарантії для України?