США не будут рассматривать уговор об ископаемых как гарантию безопасности для Украины, – Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США не будут рассматривать соглашение об ископаемых как гарантию безопасности. Но в случае заключения договоренности Вашингтон будет заинтересован в защите Украины.

В то же время американский чиновник признал, что Украина нуждается в достаточных средствах сдерживания, чтобы избежать атак или конфликтов в будущем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Какой позиции придерживаются США

Марко Рубио считает, что европейцы должны быть привлечены к вопросу предоставления Киеву гарантий безопасности. Он заверил, что заключение потенциальной сделки по полезным ископаемым между США и Украиной является выгодной для обеих сторон, назвав преимущества договоренности.

"С одной стороны, она способствует долгосрочному процветанию и безопасности, через их экономический рост, их ВВП должен расти и это дает им инструмент и возможность финансировать свою оборону", – считает американский госсекретарь.

По его словам, он бы не называл вышеупомянутое соглашение частью гарантий безопасности для Украины.

Я бы не причислял это (соглашение – 24 Канал) как гарантию безопасности, но, конечно, если США будут иметь экономический интерес, генерирования доходов для нашего народа, США будут иметь и интерес в том, чтобы его защищать от угроз,

– заявил Рубио.

К слову, по данным Le Figaro, президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с начальниками штабов в Париже 11 марта призвал начать создавать "план для определения надежных гарантий безопасности" для Украины в случае заключения "мирного соглашения" с Россией.