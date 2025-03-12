Водночас американський посадовець визнав, що Україна потребує достатніх засобів стримування, аби уникнути атак чи конфліктів у майбутньому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Дивіться також У Зеленського назвали три ключові умови для досягнення миру

Якої позиції дотримуються США

Марко Рубіо вважає, що європейці повинні бути залучені до питання надання Києву гарантій безпеки. Він запевнив, що укладання потенційної угоди стосовно корисних копалин між США та Україною є вигідною для обох сторін, назвавши переваги домовленості.

"З одного боку, вона сприяє довготерміновому процвітанню та безпеці, через їхнє економічне зростання, їхній ВВП має рости й це дає їм інструмент і можливість фінансувати свою оборону", – вважає американський держсекретар.

За його словами, він би не називав вищезгадану угоду частиною гарантій безпеки для України.

Я б не зараховував це (угоду – 24 Канал) як гарантію безпеки, але, звісно, якщо США матимуть економічний інтерес, генерування доходів для нашого народу, США матимуть і інтерес в тому, щоб його захищати від загроз,

– заявив Рубіо.

До слова, за даними Le Figaro, президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з начальниками штабів у Парижі 11 березня закликав почати створювати "план для визначення надійних гарантій безпеки" для України у випадку укладення "мирної угоди" з Росією.