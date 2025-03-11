Вони передбачають тиск на Росію на надання Україні необхідних гарантій безпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на колонку посадовця для видання The Guardian.

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Що потрібно Україні

Напередодні переговорів між делегаціями у Джидді Андрій Єрмак написав, що припинення вогню в Україні не може бути досягнуто лише дипломатією, оскільки, аби забезпечити тривалий мир, необхідно виконати низку умов. Однією з них є політичний та фінансований тиск на Росію, аби "підвищити ціну відновлення конфлікту".

Україні мають бути надані гарантії безпеки, які забезпечать довіру до майбутньої угоди про припинення вогню. По-друге, Європа повинна діяти рішуче, щоб посилити й збільшити санкції проти Росії. І, по-третє, Європа повинна взяти під контроль заморожені російські активи, щоб забезпечити подальшу і більшу підтримку України,

– вважає він.

На його думку, засідання Європейської ради, яке відбулося минулого тижня, доводить, що об'єднана Європа може взяти під контроль власну безпеку і долю. Тому, за його словами, саме зацікавленість у міцній європейській безпеці спонукає Україну наполягати на виконанні вищезгаданих умов для Європи та Сполучених Штатів.

"Десятирічну агресію Москви проти України не можна сприймати легковажно – лідери Європи визнають це, і ми закликаємо їх у цей критичний час виконати багатообіцяючі домовленості, досягнуті в Брюсселі минулого четверга", – додав керівник Офісу Президента.

До слова, на початку переговорів зі США у Джидді Андрій Єрмак заявив про готовність України до конструктивних переговорів зі США та важливість обговорення початку мирного процесу. У співпраці з партнерами Україна прагне працювати заради врегулювання збройного конфлікту, зазначив посадовець.