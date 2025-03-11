Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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У перемовинах делегацій взяли перерву

Державний секретар США Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майк Волц під час перерви в перемовинах, що вже тривають, встигли відповісти журналістам. Високопосадовців помітили, коли вони проходили через фоє готелю Ritz-Carlton у Джидді, де триває зустріч США та України.

Майк Волц на запитання про перебіг переговорів з Україною відповів коротко – "просуваємося".

Рубіо та Волц не продовжили спілкування. Вони покинули фоє, зайшовши до ліфта.

Так само лаконічно прокоментував зустріч глава Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Робота триває,

– написав він в телеграм-каналі.

Раніше Єрмак повідомляв, що зустріч у Джидді з командою США почалася дуже конструктивно. На переговорах сторони працюють над наближенням справедливого і тривалого миру в Україні.

Саме початок мирного процесу став пріоритетом під час зустрічі. Україна відкрита для співпраці з партнерами для врегулювання конфлікту та подальших гарантій безпеки для України.