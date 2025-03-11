Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що можна дивитися на ситуацію через призму можливої конспірологічної версії. Наприклад, що Сполучені Штати хочуть посварити Росію та Китай.

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Який план можуть мати США

Якщо Дональд Трамп справді хоче відірвати Росію від Китаю, то це позитивний сценарій. Для цього він може використовувати призупинення допомоги Україні, критику в бік президента. Якщо це не так, то навіть американські журналісти говорять, що Америка перестає бути лідером вільного світу й рухається до автократії.

У Трампа є певне позитивне ставлення до диктаторів, звідси і його бажання, щоб США мали більш жорстку форму правління. Знову ж таки, якщо це не гра, бо є інший сценарій

– підкреслив Іван Ус.

США могли зробити все навмисно, щоб зруйнувати відносини Росії з Китаєм. Адже допомога з боку Пекіна дозволила країні-агресорці так довго вести війну. Свого часу схожий сценарій втілив у життя президент США Річард Ніксон. Тоді страх перед СРСР зблизив Китай і Сполучені Штати.

Це може призвести до того, що Росія програє цю війну, тому що її основний партнер вирішить, що тепер Москва йому нецікава,

– припустив Іван Ус.

Але поки це лише варіанти, а в реальності доводиться вибирати між різними сценаріями, які не завжди прийнятні.