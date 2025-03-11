Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что можно смотреть на ситуацию через призму возможной конспирологической версии. Например, что Соединенные Штаты хотят поссорить Россию и Китай.

Смотрите также В Саудовской Аравии стартовали переговоры Украины и США: первые кадры и заявления

Какой план могут иметь США

Если Дональд Трамп действительно хочет оторвать Россию от Китая, то это положительный сценарий. Для этого он может использовать приостановление помощи Украине, критику в сторону президента. Если это не так, то даже американские журналисты говорят, что Америка перестает быть лидером свободного мира и движется к автократии.

У Трампа есть определенное положительное отношение к диктаторам, отсюда и его желание, чтобы США имели более жесткую форму правления. Опять же, если это не игра, потому что есть другой сценарий

– подчеркнул Иван Ус.

США могли сделать все намеренно, чтобы разрушить отношения России с Китаем. Ведь помощь со стороны Пекина позволила стране-агрессору так долго вести войну. В свое время похожий сценарий воплотил в жизнь президент США Ричард Никсон. Тогда страх перед СССР сблизил Китай и Соединенные Штаты.

Это может привести к тому, что Россия проиграет эту войну, потому что ее основной партнер решит, что теперь Москва ему неинтересна,

– предположил Иван Ус.

Но пока это лишь варианты, а в реальности приходится выбирать между разными сценариями, которые не всегда приемлемы.