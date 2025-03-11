Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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В переговорах делегаций взяли перерыв

Государственный секретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолц во время перерыва в продолжающихся переговорах успели ответить журналистам. Высокопоставленных должностных лиц заметили, когда они проходили через фойе гостиницы Ritz-Carlton в Джидде, где проходит встреча США и Украины.

Майк Уолц на вопрос о ходе переговоров с Украиной ответил коротко – "продвигаемся".

Рубио и Уолц не продолжили общение. Они покинули фойе, зайдя в лифт.

Также лаконично прокомментировал встречу глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Работа продолжается,

– написал он в телеграм-канале.

Ранее Ермак сообщал, что встреча в Джидде с командой США началась очень конструктивно. На переговорах стороны работают над приближением справедливого и продолжительного мира в Украине.

Самое начало мирного процесса стало приоритетом во время встречи. Украина открыта для сотрудничества с партнерами по урегулированию конфликта и последующих гарантий безопасности для Украины.