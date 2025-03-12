Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Figaro.

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Макрон закликав почати розробляти план гарантій безпеки для України

На зустрічі в Парижі Макрон закликав воєначальників близько тридцяти країн розпочати розробляти "план для визначення надійних гарантій безпеки" для України у випадку укладення "мирної угоди" з Росією.

Французький президент додав, що "у зв'язку з прискоренням мирних переговорів" необхідно "перейти від концепції до плану", щоб визначити надійні гарантії безпеки, аби в Україні став можливим "міцний і тривалий мир".

Зазначено, що учасники зустрічі погодилися з тим, що гарантії безпеки "не повинні бути відокремлені від НАТО і його можливостей".

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Нагадаємо, в Парижі зібралися начальники генштабів 34 країн для обговорення гарантій безпеки для України. Зустріч ініціював президент Франції Еммануель Макрон.

Вказувалося, що там обговорювали можливі формати військової допомоги, підготовки українських військових, а також довгострокові безпекові зобов’язання. За словами учасників зустрічі, ключовою метою є зміцнення обороноздатності України та розбудова ефективної системи гарантій безпеки.