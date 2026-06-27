Европа не уверена, может ли она рассчитывать на США, – The Guardian

Риторика администрации президента США заставляет усомниться в поддержке со стороны США даже самых преданных союзников. Европейцы рассматривают варианты будущего, при которых им придётся самим отвечать за собственную безопасность.

Тем не менее большинство стран надеется на разумность США. Об этом сообщает The Guardian.

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В Европе не уверены в собственном будущем

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом страны Европы всё чаще задаются вопросом, что делать, если Россия нападет, а США не присоединятся к борьбе. В середине мая 2026 года в Таллинне заместителя госсекретаря США Томаса Динанно прямо спросили, будут ли американские войска воевать, если Россия начнет вторжение в страны Балтии. Он не ответил "да".

Обсуждения в Восточной Европе ведутся на протяжении 18 месяцев с тех пор, как Трамп вступил в должность на второй срок. Осторожное одобрение его требований к Европе относительно увеличения расходов сменилось реальными сомнениями в приверженности США коллективной безопасности.

После падения коммунизма Восточная Европа была одним из самых проамериканских регионов мира. Польша вступила в НАТО в 1999 году, страны Балтии — в 2004 году. Американские гарантии безопасности с тех пор были фундаментальной частью национальных оборонных стратегий. Теперь эти страны чувствуют, что могут быть брошены своим основным союзником.

Как поведение администрации Трампа осложнило отношения?

Первый предупредительный выстрел прозвучал в феврале 2025 года, менее чем через месяц после начала второго срока Трампа. Министр обороны США Пит Хегсет посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. В своем выступлении, пронизанном презрением, он заявил союзникам, что безопасность Европы больше не будет приоритетом для Вашингтона. Это стало шоком для европейцев, которые надеялись, что второй срок Трампа будет похож на первый — громкие заявления, но не столь решительная смена курса.

Через две недели европейцы наблюдали за унижением американским президентом своего украинского коллеги Владимира Зеленского в Белом доме. Вскоре после этого американская администрация прекратила обмен разведданными с Украиной. Хотя чуть больше чем через неделю решение отменили, но это оставило неизгладимое впечатление на союзников по НАТО.

После этого скандала европейцы начали делать ставку на личное общение. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также лидеры Великобритании, Франции, Германии и Италии имели наибольший доступ к президенту США. Страны на восточном фланге были оттеснены на второй план в этих дискуссиях, за исключением президента Финляндии Александра Стубба, который наладил связь с Трампом на поле для гольфа и выступал в качестве представителя всех малых стран.

Проблема, которая постоянно подрывала даже самые незначительные положительные моменты, заключалась в том, что Трамп мог на следующий же день отменить любое заявление постом в социальной сети Truth Social.

У небольших государств возникли проблемы с доступом к президенту США. Обычные каналы связи не работают, послы США зачастую мало влияют на Белый дом. Круг лиц, к которым прислушивается американский лидер, очень узок.

В эпоху "Trump 1.0" нам не на что было жаловаться. Люди в Пентагоне и Госдепартаменте очень хорошо понимали наши потребности. Теперь всё совсем иначе. Мы не можем донести наше сообщение, мы не можем предвидеть, мы не можем говорить,

– рассказал Артис Пабрикс, бывший министр обороны и иностранных дел Латвии.

Еще двумя проблемами стали пассивная реакция Америки на вторжение 19 российских беспилотников в воздушное пространство Польши и угрозы Трампа присоединить Гренландию.

Какое будущее ждет Европу?

Новая война на Ближнем Востоке привела к задержкам в поставках оружия США европейским союзникам. В середине мая Варшава была шокирована, узнав, что ротация 4 тысяч американских военнослужащих, запланированная для отправки в страну, была отменена. Некоторые из них уже прибыли, когда было сделано объявление.

Мы пытаемся выяснить, что происходит, но трудно найти американца, который знает, что происходит,

– заявил один из чиновников.

Вскоре Трамп в Truth Social сообщил, что изменил решение, заявив, что делает это из-за дружеских связей с праворадикальным президентом Польши Каролем Навроцким. Численность войск может зависеть от личных и политических отношений президента США с европейскими лидерами.

Персонализация власти при Трампе означает, что каждая встреча приобретает большое значение. В этом году саммит лидеров НАТО состоится в Анкаре. В Альянсе надеются, что саммит пройдет успешно. Одна из причин для оптимизма — обилие золотых украшений и люстр во дворце Эрдогана, благодаря чему президент США может быть в хорошем настроении.

За последние 18 месяцев Европа столкнулась с выбором: сделать всё, чтобы успокоить Трампа и надеяться, что следующий президент США будет более предсказуемым, или публично говорить о разочаровании и попытаться подготовиться к другому будущему, в котором США действительно могут отсутствовать.

Европа начинает предпринимать немало шагов, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений инвестировать в собственную безопасность:

несколько европейских стран направили войска в Прибалтику под эгидой НАТО;

Германия развертывает бригаду войск в Литве. Это станет первой немецкой зарубежной базой со времён Второй мировой войны;

ЕС учредил новую должность комиссара по вопросам обороны для усиления координации;

Эммануэль Макрон предложил расширить ядерный зонтик Франции на большее количество стран Европы, включая Польшу.

Однако у США есть некоторые технологии, которые заменить сложнее:

высококачественные системы противовоздушной обороны;

средства нанесения ударов в глубину;

сбор разведданных.

Европейцы также допускают, что следующий президент США может быть ещё более скептичным по отношению к Европе. Один из самых ярких примеров — вице-президент Соединённых Штатов.

Трамп, по крайней мере, испытывает некоторое восхищение Европой и постоянное стремление к европейскому одобрению. У Венса нет ничего, кроме презрения к нам,

– заявил один из чиновников.

Именно эта неопределенность лежит в основе европейских опасений относительно надежности США. До тех пор, пока Трамп находится в Белом доме, это будет создавать ситуацию, которую некоторые европейские политики называют "НАТО Шредингера". Это демонстрирует неоднозначность в отношении того, как поступят США, которая будет сохраняться до наступления гипотетического момента истины.