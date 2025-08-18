У Трампа не исключают размещения войск США в Украине в рамках гарантий безопасности, – Axios
- В Белом доме не исключают возможности размещения войск США в Украине в рамках потенциальных гарантий безопасности после завершения боевых действий.
- Представители администрации Трампа отметили, что Владимир Путин впервые согласился на возможность предоставления Украине гарантий безопасности от США и европейских союзников на встрече на Аляске.
- Один из советников Трампа подтвердил возможность размещения американских войск в Украине, хотя другой отметил, что это пока неизвестно.
В Белом доме допускают, что Соединенные Штаты могли бы развернуть свои войска в Украине. Речь идет о потенциальных гарантиях безопасности для нашего государства после завершения боевых действий.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios. Эту информацию изданию предоставили осведомленные источники.
Что известно о возможном размещении войск США в Украине?
Накануне представители администрации Дональда Трампа – государственный секретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф – сообщили, что во время встречи на Аляске 15 августа Владимир Путин впервые согласился на возможность предоставления Украине гарантий безопасности от США и европейских союзников с целью остановить дальнейшую агрессию России.
На уточняющий вопрос, могут ли такие гарантии включать размещение американских войск на территории Украины, один из советников Трампа в разговоре с Axios ответил утвердительно. Другой советник заметил, что это пока неизвестно, добавив, что "переговоры через прессу вестись не будут".
В эфире NBC Рубио отметил, что для достижения мира как Украина, так и Россия должны будут пойти на определенные уступки, но обсуждать их публично нецелесообразно, чтобы избежать внутренних проблем.
Какие гарантии безопасности может еще предоставить Америка?
Владимир Зеленский 13 августа заявил, что Дональд Трамп выразил готовность предоставить Украине гарантии безопасности во время онлайн-встречи с европейскими лидерами. Однако о чем именно шла речь, украинский президент не раскрыл.
Позже Трамп заявил, что НАТО не будет заниматься гарантиями безопасности для Украины. В то же время Америка вместе с Европой могут заниматься этим.
Журналисты CNN писали, что Дональд Трамп предлагает Украине гарантии безопасности гарантии по образцу 5-й статьи НАТО, но без участия самого Альянса. В то же время европейские государства предложили создать "силы обеспечения безопасности" для Украины, что нуждаются в поддержке США.
Владимир Зеленский также добавил, что решение США о гарантиях безопасности является историческим. Но, по словам президента, они должны быть действительно очень практичными и давать защиту на земле, в небе и на море, а также должны разрабатываться с участием Европы.