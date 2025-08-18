Укр Рус
18 августа, 18:34
У Трампа не исключают размещения войск США в Украине в рамках гарантий безопасности, – Axios

Владислав Кравцов
  • В Белом доме не исключают возможности размещения войск США в Украине в рамках потенциальных гарантий безопасности после завершения боевых действий.
  • Представители администрации Трампа отметили, что Владимир Путин впервые согласился на возможность предоставления Украине гарантий безопасности от США и европейских союзников на встрече на Аляске.
  • Один из советников Трампа подтвердил возможность размещения американских войск в Украине, хотя другой отметил, что это пока неизвестно.

В Белом доме допускают, что Соединенные Штаты могли бы развернуть свои войска в Украине. Речь идет о потенциальных гарантиях безопасности для нашего государства после завершения боевых действий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios. Эту информацию изданию предоставили осведомленные источники.

К теме Трамп хочет быстрого мирного соглашения и встречи Зеленского с Путиным в течение недели, – Bloomberg

Что известно о возможном размещении войск США в Украине?

Накануне представители администрации Дональда Трампа – государственный секретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф – сообщили, что во время встречи на Аляске 15 августа Владимир Путин впервые согласился на возможность предоставления Украине гарантий безопасности от США и европейских союзников с целью остановить дальнейшую агрессию России.

На уточняющий вопрос, могут ли такие гарантии включать размещение американских войск на территории Украины, один из советников Трампа в разговоре с Axios ответил утвердительно. Другой советник заметил, что это пока неизвестно, добавив, что "переговоры через прессу вестись не будут".

В эфире NBC Рубио отметил, что для достижения мира как Украина, так и Россия должны будут пойти на определенные уступки, но обсуждать их публично нецелесообразно, чтобы избежать внутренних проблем.

Какие гарантии безопасности может еще предоставить Америка?

  • Владимир Зеленский 13 августа заявил, что Дональд Трамп выразил готовность предоставить Украине гарантии безопасности во время онлайн-встречи с европейскими лидерами. Однако о чем именно шла речь, украинский президент не раскрыл.

  • Позже Трамп заявил, что НАТО не будет заниматься гарантиями безопасности для Украины. В то же время Америка вместе с Европой могут заниматься этим.

  • Журналисты CNN писали, что Дональд Трамп предлагает Украине гарантии безопасности гарантии по образцу 5-й статьи НАТО, но без участия самого Альянса. В то же время европейские государства предложили создать "силы обеспечения безопасности" для Украины, что нуждаются в поддержке США.

  • Владимир Зеленский также добавил, что решение США о гарантиях безопасности является историческим. Но, по словам президента, они должны быть действительно очень практичными и давать защиту на земле, в небе и на море, а также должны разрабатываться с участием Европы.