Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что гарантии безопасности должны стать действенным инструментом давления на Россию. Это также механизм предотвращения новой агрессии.

Ведутся переговоры о миротворцах в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского американскому телеканалу TBN в программе The Rosenberg Report.

Что заявил Зеленский о гарантиях безопасности?

По словам главы государства, значительным фактором влияния на Москву могла бы стать поддержка действующего президента США Дональда Трампа вступления Украины в НАТО.

Если (Путин, – 24 Канал) не сядет за стол переговоров, то Трамп может предложить Украине НАТО немедленно. Даже те две страны, которые не очень поддерживали будущее членство Украины, посмотрят на Трампа и сразу поддержат решение Соединенных Штатов,

– отметил Зеленский.

Он также подтвердил, что с рядом европейских союзников уже идут реальные переговоры о возможности отправки их военных в Украину для сдерживания агрессора. В то же время "есть страны, которые не имеют больших армий... и не могут предоставить войско, но могут дать противовоздушную оборону или оплачивать оружие, включая производство дронов".

После разговора с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Зеленский отметил, что "Путин делает вид, как будто ему и не нужен мир, как будто ему и не нужно договариваться, но на самом деле давление мира способно сформировать интерес России закончить войну".

Президент раскритиковал Будапештский меморандум, который, по его словам, оказался пустым документом.

"Это фигня, действительно... Мы отдали ядерное оружие... а взамен получили только бумажку, ничего конкретного, что могло бы нас реально защитить", – сказал Зеленский.

Украина не получила даже альтернативного оружия, добавил он. "Это было глупое решение, потому что мы ничего не получили... Мы получили ноль. Нет, не ноль – мы получили войну", – подчеркнул он.

Что известно о гарантиях безопасности, которые может получить Украина?