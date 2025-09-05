Підтримка Трампом вступу України до НАТО була б вагомим тиском на Росію, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що гарантії безпеки повинні стати дієвим інструментом тиску на Росію. Це також механізм запобігання новій агресії.
Ведуться переговори про миротворців в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю Зеленського американському телеканалу TBN у програмі The Rosenberg Report.
Що заявив Зеленський про гарантії безпеки?
За словами глави держави, значним фактором впливу на Москву могла б стати підтримка чинного президента США Дональда Трампа вступу України до НАТО.
Якщо (Путін, – 24 Канал) не сяде за стіл переговорів, то Трамп може запропонувати Україні НАТО негайно. Навіть ті дві країни, які не дуже підтримували майбутнє членство України, подивляться на Трампа й одразу підтримають рішення Сполучених Штатів,
– зазначив Зеленський.
Він також підтвердив, що з низкою європейських союзників уже тривають реальні перемовини щодо можливості відрядження їхніх військових до України для стримування агресора. Водночас "є країни, які не мають великих армій… і не можуть надати військо, але можуть дати протиповітряну оборону чи оплачувати зброю, включно з виробництвом дронів".
Після розмови з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Зеленський зазначив, що "Путін вдає, наче йому й не потрібен мир, наче йому й не потрібно домовлятись, але насправді тиск світу здатен сформувати інтерес Росії закінчити війну".
Президент розкритикував Будапештський меморандум, який, за його словами, виявився порожнім документом.
"Це фігня, справді… Ми віддали ядерну зброю… а натомість отримали лише папірець, нічого конкретного, що могло би нас реально захистити", – сказав Зеленський.
Україна не отримала навіть альтернативної зброї, додав він. "Це було дурне рішення, тому що ми нічого не отримали… Ми отримали нуль. Ні, не нуль – ми отримали війну", – наголосив він.
Що відомо про гарантії безпеки, які може отримати Україна?
- 3 вересня під час зустрічі з Володимиром Зеленським президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські країни готові надати Україні гарантії безпеки у день укладання мирної угоди з Росією. Згодом він повідомив, що союзники завершили підготовку військових гарантій безпеки.
- Володимир Зеленський зазначив, що ці гарантії є реальною підтримкою для України, а не лише символічними обіцянками.
- 4 вересня стало відомо, що 26 країн формально погодилися надіслати контингент в Україну або надати певні засоби для гарантування безпеки на морі або в небі. 35 лідерів обговорюють політичні та військові пропозиції щодо гарантій безпеки для України.