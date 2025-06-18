Россия строит военную инфраструктуру у границы с Финляндией: появились спутниковые фото
- Россия строит новый гарнизон в Кандалакше для размещения артиллерийской и инженерной бригад, всего в 110 километрах от финской границы.
- На модернизацию военной инфраструктуры в Мурманской области выделено около 460 миллионов евро, что является частью проекта укрепления присутствия вдоль северной границы с Финляндией.
Спутниковые снимки также показывают рост военной активности в гарнизонах Саперное и Петрозаводске.
Для размещения артиллерийской и инженерной бригад России строят новый гарнизон в Кандалакше. Масштабы строительства и спутниковые снимки свидетельствуют о стратегическом значении этого объекта.
На территории гарнизона Лупче-Савино, относящегося к городу Кандалакша, проведены масштабные земляные работы и возведены новые здания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на спутниковые снимки Yle.
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В России строят новый гарнизон в Кандалакше
По официальным данным Мурманской областной администрации, в Кандалакше строится военный городок для новой артиллерийской бригады. Кроме этого, часть гарнизона планируют отдать под инженерную бригаду. Расстояние до финской границы – всего 110 километров.
Часть гарнизона Лупче-Савино-2 за 2024 год обозначена желтой пунктирной линией на спутниковых снимках / Фото Planet Labs PBC
Часть гарнизона Лупче-Савино-2 за 2025 год / Фото Planet Labs PBC
Строительство продолжается в пределах гарнизона Лупче-Савино, где уже появились несколько новых зданий. Объект является частью проекта модернизации военных городков в регионе, который продлится в 2024 – 2026.
Машина инженерной бригады имеет маркировку буквой Z, что указывает на вторжение России в Украину / Фото Murmanskin aluehallinto
Спутниковые снимки фиксируют активность и в других регионах
Кроме Кандалакши, спутниковые изображения, обнародованные изданием Yle, показали рост военной активности также в гарнизоне Саперное (Ленинградская область). Новые здания зафиксированы и в Петрозаводске, крупнейшем городе Республики Карелия. Таким образом, Россия системно усиливает свое присутствие вдоль северной границы с Финляндией.
Расчищали линию в гарнизоне Саперное, вероятнее всего, для газопровода за 2024 год / Фото Planet Labs PBC
На этих изображениях можно увидеть, как меняется расчищали линию в гарнизоне Саперное для газопровода за 2025 год / Фото Planet Labs PBC
Миллионы евро на новые военные городки
На модернизацию военной инфраструктуры в Мурманской области в целом выделили примерно 460 миллионов евро. По словам губернатора Андрея Чибиса, это часть комплексного проекта, который охватывает несколько гарнизонов в регионе.
По оценкам бывшего офицера финской разведки Марко Эклунда, развитие инфраструктуры свидетельствует не только о необходимости тренировать войска и обслуживать старую технику для войны в Украине.
Если бы единственной целью была отправка войск в Украину, то, конечно, там не было бы потребности в такой инфраструктуре, –
отметил эксперт.
Вероятно, Россия хочет укрепить свое присутствие в северном регионе – не только как тыловую базу, но и как элемент сдерживания на фоне расширения НАТО.