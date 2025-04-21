СМИ пишут, что Белый дом хочет уволить главу Пентагона Гегсета: у Трампа опровергают

Министр обороны Пит Гегсет снова оказался в центре скандала из-за вероятной утечки секретных данных. СМИ сообщают, что главе Пентагона ищут замену.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NPR.

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Что известно о потенциальной отставке Гегсета

По словам официального представителя США, который не имеет права выступать публично, Белый дом начал процесс поиска нового министра обороны.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла информацию о подготовке отставки Пита Хэгсета.

Эта публикация на NPR является полной фейковой новостью, основанной на одном анонимном источнике, который явно не имеет никакого представления о том, о чем оно говорит. Как заявил президент сегодня утром, он решительно поддерживает министра обороны,

– написала Левитт.

Ранее газета The New York Times сообщила, что глава Пентагона Пит Гегсет делился секретными данными об ударах по Йемену в чате Signal, в который входили его жена, брат и личный адвокат. Доступ к нему осуществлялся через личный телефон Гегсета, а не служебный.

NYT утверждает, что глава Пентагона прислал в чат с семьей информацию о графиках полетов F/A-18 Hornet, которые должны были наносить удары по хуситам в Йемене. Фактически такую же информацию в марте Пит Гегсет распространил в чате Signal, к которому случайно приобщили главного редактора The Atlantic.

В Пентагоне опровергли данные об утечке, мол, в Signal вообще нигде и никогда не было секретной информации. Представитель ведомства назвал The New York Times "фейк-СМИ", отмечая, что журналисты "полагались только на слова людей, которые были уволены на этой неделе".

Заметим, что после скандала с добавлением редактора The Atlantic в секретный чат Дональд Трамп рассматривал увольнение советника по нацбезопасности Майка Волца, однако оставил его, чтобы поддаваться влиянию либеральных журналистов.