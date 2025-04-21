Там подчеркнули, что Офис министра обороны под руководством Трампа становится только эффективнее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Пентагона Шона Парнелла в X.

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В Пентагоне говорят, что Гегсет не делился с семьей секретными данными

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что СМИ, "которые ненавидят Трампа, продолжают быть одержимыми уничтожением всех, кто предан повестке дня президента Трампа".

Он опроверг информацию о том, что министр обороны США Пит Хэгсет делился секретными данными об ударах по Йемену в чате Signal с женой, братом и адвокатом.

На этот раз New York Times – и все другие фейковые новости, повторяющие их мусор – с энтузиазмом берут жалобы недовольных бывших сотрудников в качестве единственного источника для своей статьи. Они полагались только на слова людей, которые были уволены на этой неделе и, похоже, имели мотив саботировать Секретаря и повестку дня Президента,

– говорит Парнелл.

Он добавил, что у Signal вообще нигде и никогда не было секретной информации. Завершил сообщение он тем, что Офис министра обороны стал "сильнее и эффективнее" при президентстве Трампа.

Как сообщает издание The New York Times, Гегсет 15 марта поделился подробной информацией о предстоящих ударах по Йемену в частном чате Signal, в который входили его жена, брат и личный адвокат.