Это все, что я получил от ООН – Трамп высмеял проблемы с эскалатором и суфлером на Генассамблее
- Дональд Трамп на Генассамблее ООН столкнулся с неисправным эскалатором и телесуфлером.
- Трамп пошутил о технических проблемах, сказав, что это все, что он получил от ООН.
На Генассамблее ООН 23 сентября Дональда Трампа постигли технические неисправности. Президент США столкнулся с поломкой эскалатора и телесуфлера.
Об этом пишет 24 Канал
Что случилось с Трампом на Генассамблее ООН?
Дональд Трамп во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН пожаловался на технические проблемы. Американский президент пошутил, что все, что он получил от ООН, – это эскалатор, который остановился посередине, и неисправный телесуфлер.
Если бы первая леди (Мелания Трамп – 24 Канал) не была в прекрасной форме, она бы упала. Но мы в прекрасной форме... а потом телесуфлер не сработал, это две вещи, которые я получил от ООН,
– сказал американский лидер.
Эскалатор застрял перед Дональдом и Меланией Трамп: смотрите видео
Относительно телесуфлера президент США добавил, что не против выступать без него и "говорить от всего сердца". Однако добавил, что оператор телесуфлера оказался в "большой беде".
Кроме того, Трамп в очередной раз напомнил о 7 войнах, которые, мол, он якобы остановил. После этого он пошутил, что не получил звонка от ООН с предложением помочь в завершении сделки.
Последние заявления Трампа на Генассамблее ООН
Американский президент во время выступления на Генассамблее ООН отметил, что сначала считал, что закончить войну в Украине "это будет проще всего".
Также Трамп призвал все страны прекратить разработку биологического и ядерного оружия.
Кроме того, лидер США назвал климатические изменения самой большой аферой. По его словам, "прогнозы, сделанные ООН и многими другими были ошибочными".