Генсек НАТО заверил, что не называл Трампа "папочкой"

Во время двусторонней пресс-конференции с американским лидером 25 июня генеральный секретарь НАТО сравнил Трампа с папой, когда речь шла о конфликте на Ближнем Востоке. Однако он заверил, что не называл президента США "папой", как это говорят в сети.

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на комментарий генерального секретаря НАТО Марка Рютте журналистам, который передают в The Hill.

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Что Рютте имел в виду

Генсек НАТО прокомментировал свое сравнение, которое удивило мир. Он заверил, что не называл Трампа "папой" и ссылался на это лишь в шутку.

В Европе я иногда слышу, как страны спрашивают: "Марк, США останутся с нами?". Я ответил, что это немного напоминает, как маленький ребенок спрашивает папу: "Папа, ты останешься с нами?". Слово "папа" я употребил в этом смысле, а не называл президента Трампа "папой",

– объяснил Рютте.

Он добавил, что считает, что страны Европы уже взрослые, ведь благодаря России и требованию США осознали необходимость тратить больше на оборону.

Ранее генеральный секретарь стал на сторону Трампа, когда тот эмоционально раскритиковал Израиль и Иран. Президент США сравнил конфликт между Израилем и Ираном со ссорой детей на школьном дворе. Тогда Рютте сказал: "Папе иногда приходится употреблять ненормативную лексику, чтобы это остановить".

После этого ситуацию прокомментировал Трамп. Он отметил, что Рютте его любит, а если бы это было не так, то он бы "врезал ему".