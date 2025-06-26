Про це пише 24 канал із посиланням на коментар генерального секретаря НАТО Марка Рютте журналістам, який передають у The Hill.

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Що Рютте мав на увазі

Генсек НАТО прокоментував своє порівняння, яке здивувало світ. Він запевнив, що не називав Трампа "татком" та посилався на це лише жартома.

В Європі я іноді чую, як країни запитують: "Марку, США залишаться з нами?". Я відповів, що це трохи нагадує, як маленька дитина запитує тата: "Татку, ти залишишся з нами?". Слово "татку" я вжив у цьому сенсі, а не називав президента Трампа "татком",

– пояснив Рютте.

Він додав, що вважає, що країни Європи вже дорослі, адже завдяки Росії та вимозі США усвідомили необхідність витрачати більше на оборону.

Раніше генеральний секретар став на бік Трампа, коли той емоційно розкритикував Ізраїль та Іран. Президент США порівняв конфлікт між Ізраїлем та Іраном зі сваркою дітей на шкільному подвір'ї. Тоді Рютте сказав: "Татові іноді доводиться вживати ненормативну лексику, щоб це зупинити".

Після цього ситуацію прокоментував Трамп. Він зазначив, що Рютте його любить, а якби це було не так, то він би "врізав йому".