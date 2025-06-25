Про це пише 24 Канал з посиланням на пресконференцію Дональда Трампа.

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Трамп жартома пригрозив генсеку НАТО

На питання журналістів про те, що Марк Рютте назвав Трампа "татусем" стосовно країн на Близькому Сході, президент США "пригрозив" генсеку НАТО.

Мені здається, що він мене любить. Я зараз піду і вріжу йому по десяте число,

– відповів Трамп.

Раніше відбувалась розмова Марка Рютте та Трампа про ситуацію між Іраном та Ізраїлем. Генсек НАТО підтримав американського президента після його емоційної критики двох держав.

Рютте порівняв дії президента США з батьком, який вгамовує дітей, щоб зупинити конфлікт. Також зауважили, що іноді не обходиться без жорстких слів.

До слова, генсек НАТО закликав судити про позицію США за їхніми діями та внеском у спільну безпеку, а не за політичними висловлюваннями, навіть якщо ті можуть викликати тривогу.