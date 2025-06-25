Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час пресконференції на саміті НАТО в Гаазі.

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Що сказав Трамп про майбутнє конфлікту Ірану та Ізраїлю

Дональд Трамп нагадав, що 23 червня було досягнуто про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. За словами президента США конфлікт між цими двома державами називають – 12-денною війною.

Я думаю, що вона буде завершена, я не думаю, що вони будуть поновлювати зустрічні атаки. І більше не буде ядерної загрози від Ірану,

– сказав американський лідер.

Трамп також заявив, що казав про ядерну загрозу від Ірану ще 15 років раніше, тож, за словами американського лідера, Америка показала, як саме може застосовувати свою стримувальну силу.

Окрім того, президент США зазначив, що як Ізраїль, так і Іран втомлені від конфлікту.

"Вони дуже агресивно билися, і обидві країни будуть задоволені піти додому. Якщо це колись почнеться (повторний конфлікт між Іраном та Ізраїлем – 24 Канал), і я думаю, що це може початися навіть невдовзі, і це можна буде виявити за нещодавньою ситуацією, коли Іран трошки порушив припинення вогню. І я їм сказав, поверніть назад свої літаки, і вони повернули". – наголосив глава Білого дому.

Він повторив, що Ізраїль та Іран втомилися від війни, і вона припинилася, коли США атакували ядерні об'єкти Ірану з літаків.

Трамп також закликав поважати Іран, зазначивши, що в країні було достатньо руйнувань через атаки. Однак припустив, що Тегеран покине ідею із розробленням ядерної зброї, а якщо це станеться, то, за словами американського лідера, "на моєму місці буде вже хтось інший", тобто запевнив, що це не відбудеться за його каденції.