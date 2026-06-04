Германия впервые не прошла в Совбез ООН: главный виновник этого поражения очевиден

В среду, 3 июня, прошло голосование в Генеральной Ассамблее, во время которого на 5 вакантных мест выбирали стран-участниц из разных регионов мира по квотному принципу. И Германия впервые не смогла получить место в Совете Безопасности ООН, чем подняла волну обсуждений в дипломатических кругах.

Для Германии присутствие в этом органе всегда было вопросом престижа и влияния на мировые процессы. Об этом пишут Euronews і Politico.

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Почему Германия не прошла в Совет безопасности?

Германия рассчитывала на поддержку большинства, но голосов ей не хватило.

Глава МИД Вадефуль назвал это "горьким поражением". По его мнению, ключевую роль в этом сыграла позиция немецких властей относительно войны на Ближнем Востоке.

Берлин поддерживает Израиль, поэтому многие страны, особенно из так называемого Глобального Юга, выступили против Германии.

Несмотря на поражение в ООН, страна не собирается менять свою стратегию в отношении Израиля и предавать принципы.

Могла на ситуацию с Германией также повлиять Россия. Она плела интриги из-за активной поддержки Украины.

"Не секрет, что Россия не хочет такого голоса за столом Совета Безопасности, а также разожгла настроения против нас", – отметил министр.

Поэтому по результатам голосования новыми непостоянными членами стали такие страны:

Кыргызстан (впервые с 1991 года),

Зимбабве,

Тринидад и Тобаго,

Португалия,

Австрия.

Они начнут работу в Совбезе с 1 января 2027 года, заменив Пакистан, Сомали, Грецию, Данию и Панаму.

Особенно привлек на себя внимание Кыргызстан. Это лишь второй раз за последние 10 лет, когда в Совет смогла попасть страна из Центральной Азии. Ранее это удалось только Казахстану.

Справочно. Совет безопасности ООН состоит из 15 членов, 5 из которых постоянные и обладают правом вето еще со времен окончания Второй мировой войны. Это США, Великобритания, Франция, Россия и Китай.



Остальные 10 мест занимают непостоянные члены, которых избирают на 2 года. Эти выборы проходят поэтапно для постепенного обновления состава Совета.

К слову, в конце мая постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал пересмотреть статус России в Совете Безопасности ООН.

Первые 4 месяца 2026 года стали самым смертоносным периодом для украинского гражданского населения за все время.

Он отметил, что, в частности, российские операторы дронов охотятся и убивают гражданских прямо на улицах, атакуют машины скорой помощи и гуманитарный транспорт.