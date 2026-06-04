Для Німеччини присутність у цьому органі завжди була питанням престижу та впливу на світові процеси. Про це пишуть Euronews і Politico.

Дивіться також Прихильники Трампа хочуть влаштувати Орбана в ООН: навіщо їм це

Чому Німеччина не пройшла до Ради безпеки?

Німеччина розраховувала на підтримку більшості, але голосів їй не вистачило.

Глава МЗС Вадефуль назвав це "гіркою поразкою". На його думку, ключову роль у цьому зіграла позиція німецької влади щодо війни на Близькому Сході.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Берлін підтримує Ізраїль, тож багато країн, особливо з так званого Глобального Півдня, виступили проти Німеччини.

Попри поразку в ООН, країна не збирається змінювати свою стратегію щодо Ізраїлю та зраджувати принципи.

Могла на ситуацію з Німеччиною також вплинути Росія. Вона плела інтриги через активну підтримку України.

"Не секрет, що Росія не хоче такого голосу за столом Ради Безпеки, а також розпалила настрої проти нас", – зазначив міністр.

Тож за результатами голосування новими непостійними членами стали такі країни:

Киргизстан (вперше з 1991 року),

Зімбабве,

Тринідад і Тобаго,

Португалія,

Австрія.

Вони почнуть роботу у Радбезі з 1 січня 2027 року, замінивши Пакистан, Сомалі, Грецію, Данію та Панаму.

Особливо привернув на себе увагу Киргизстан. Це лише вдруге за останні 10 років, коли до Ради змогла потрапити країна з Центральної Азії. Раніше це вдалося лише Казахстану.

Довідково. Рада безпеки ООН складається з 15 членів, 5 із яких постійні та володіють правом вето ще з часів закінчення Другої світової війни. Це США, Велика Британія, Франція, Росія та Китай.



Інші 10 місць займають непостійні члени, яких обирають на 2 роки. Ці вибори проходять поетапно для поступового оновлення складу Ради.

До слова, наприкінці травня постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав переглянути статус Росії в Раді Безпеки ООН.

Перші 4 місяці 2026 року стали найсмертоноснішим періодом для українського цивільного населення за весь час.

Він зауважив, що, зокрема, російські оператори дронів полюють і вбивають цивільних просто на вулицях, атакують машини швидкої допомоги та гуманітарний транспорт.