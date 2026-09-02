Германия обвинила Россию в причастности к инциденту в Лейпциге: Путин отреагировал

Президент России Владимир Путин ответил на обвинения Германии в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига. В начале августа там произошел инцидент с беспилотником, начиненным взрывчаткой.

По словам Путина, такие заявления немецкой стороны связаны с ситуацией внутри самой страны. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Бишкеке.

Что сказал Путин об обвинениях Германии?

По мнению диктатора, положение канцлера сейчас очень сложное. Ему якобы не доверяют граждане, и он вместо того, чтобы защищать национальные интересы, – наоборот, торгует ими.

Очевидны просчеты в экономике. Предприятия закрываются, люди теряют рабочие места, уровень жизни падает. Непонятно, почему все это делается. Объяснить это можно лишь тем, что нужно противостоять агрессивной России,

– отметил он.

Также российский президент подчеркнул, что сначала никаких доказательств не было, однако сейчас Германия их "подбросила". В связи с этим он вспомнил историю с подрывом "Северных потоков", где также обвиняют Россию.

"Мы заинтересованы в продаже газа в Европу. Мы и сейчас были бы готовы поставлять. Им нужно лишь нажать кнопку, принять решение о том, чтобы нажать кнопку. Но кишка тонкая, потому что американские санкции, вот и все", – добавил диктатор.

В конце своего ответа Путин отметил, что такие заявления – это, скорее всего, грубая ошибка, которая "явно противоречит интересам немецкого народа".

В то же время он считает, что у правящей верхушки Германии не будет никакого политического будущего.

Ранее глава МВД Германии Александр Добриндт и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции назвали инцидент в Лейпциге гибридной атакой со стороны России. Как пояснили они, средства, использованные для совершения акта "саботажа в Лейпциге", известны по другим гибридным операциям, проводимым Россией. Кроме того, попытка нападения на аэропорт Лейпцига соответствует сложившейся схеме российских гибридных операций в Европе.