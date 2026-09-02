За словами Путіна, такі заяви німецької сторони пов'язані із ситуацією всередині самої країни. Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Бішкеку.

Що сказав Путін про звинувачення Німеччини?

На думку диктатора, становище канцлера зараз дуже складне. Йому нібито не довіряють громяни, і він замість того, щоб захищати національні інтереси, – навпаки ними торгує.

Очевидні прорахунки економіки. Підприємства закриваються, люди втрачають робочі місця, рівень життя падає. Незрозуміло, навіщо це все робиться. Пояснити можна лише одним, що треба протистояти агресивній Росії,

– зазначив він.

Також російський президент підкреслив, що спершу жодних доказів не було, однак зараз Німеччина їх "підкинула". У зв'язку із цим він пригадав історію з підривом "Північних потоків", де також звинувачують Росію.

"Ми зацікавлені у продажу газу до Європи. Ми й зараз готові були б постачати. Їм потрібно лише натиснути кнопку, прийняти рішення про те, щоб натиснути кнопку. Але кишка тонка, бо американські санкції, ось і все", – додав диктатор.

Наприкінці своєї відповіді Путін зауважив, що такі заяви – це, скоріш за все, груба помилка, яка "явно суперечить інтересам німецького народу".

Водночас він вважає, що політичного майбутнього у правлячої верхівки Німеччини не буде жодного.

Раніше глава МВС Німеччини Олександер Добріндт і глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль на спільній пресконференції назвали інцидент у Лейпцигу гібридною атакою Росії. Як пояснили вони, засоби, використані для вчинення акту "саботажу в Лейпцигу", відомі з інших гібридних операцій, що проводяться Росією. Крім того, спроба нападу на аеропорт Лейпцига відповідає сформованій схемі російських гібридних операцій у Європі.