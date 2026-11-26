Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предостерег Украину от географического расширения войны с Россией. Такое заявление он сделал на фоне недавних украинских атак на российские корабли в Средиземном и Балтийском морях.

Йоханн Вадефуль изложил свою позицию 26 ноября в Берлине, где он находился в кулуарах встречи с министром иностранных дел Румынии Даном Никулеску. Об этом сообщает dpa.

Что сказали в Германии об ударах Украины по российским кораблям?

Комментируя украинские атаки на российские суда за пределами Черного моря, глава немецкого МИД призвал не допускать распространения войны на новые регионы.

Я бы настоятельно предостерег от того, чтобы позволить этому конфликту распространяться географически,

– заявил Вадефуль.

В то же время он подчеркнул, что Украина имеет право защищаться от российской агрессии.

Россия проводит атаку на Украину, а Украина защищается. И пока она направлена на военные цели, это законно,

– сказал глава МИД Германии.

Вадефуль также заявил, что не сомневается в том, что Украина проводит атаки именно по военным целям, в том числе и в Балтийском море. Однако он выступил против дальнейшей эскалации и призвал не создавать угроз для международного судоходства и окружающей среды.

Напомним, накануне премьер-министр Италии Джорджия Мелони также предупредила о распространении войны на Средиземное море. Ее заявление прозвучало после украинских ударов по российским кораблям в ливийском порту Бенгази.

В воскресенье Украина с помощью морских дронов провела атаку на несколько российских судов в Средиземном море у берегов Ливии, в частности корвет и грузовое судно. Кроме того, Владимир Зеленский сообщил об атаке украинских дронов на российское грузовое судно "Sparta II" у берегов Финляндии в Балтийском море.