Йоганн Вадефуль висловив свою позицію 26 листопада в Берліні, де перебував у кулуарах зустрічі з міністром закордонних справ Румунії Даном Нікулеску. Про це пише dpa.

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Що сказали в Німеччині про удари України по російських кораблях?

Коментуючи українські атаки на російські судна за межами Чорного моря, глава німецького МЗС закликав не допускати поширення війни на нові регіони.

Я б настійно застеріг від того, щоб дозволити цьому конфлікту поширюватися географічно– заявив Вадефуль.

Водночас він підкреслив, що Україна має право захищатися від російської агресії.

Росія атакує Україну, а Україна захищається. І доки вона спрямована на військові цілі, це є законним– сказав глава МЗС Німеччини.

Вадефуль також заявив, що не сумнівається в тому, що Україна атакує саме військові цілі, зокрема й у Балтійському морі. Однак він виступив проти подальшої ескалації та закликав не створювати загроз для міжнародного судноплавства і довкілля.

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Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні також застерегла від поширення війни на Середземне море. Її заява пролунала після українських ударів по російських кораблях у лівійському порту Бенгазі.

У неділю Україна за допомогою морських дронів атакувала кілька російських суден у Середземному морі біля берегів Лівії, зокрема корвет і вантажне судно. Крім того, Володимир Зеленський повідомив про атаку українських дронів на російське вантажне судно Sparta II поблизу берегів Фінляндії в Балтійському морі.