Про це пише Politico.

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Чому удар по російських кораблях занепокоїв Італію?

Італія залишається союзником України, однак має тісні історичні та політичні зв'язки з Лівією. Тому українські удари по російських цілях на території цієї північноафриканської країни можуть стати серйозним випробуванням для уряду Мелоні, особливо напередодні національних виборів, які можуть відбутися вже навесні.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Рим не отримував попередження про удар. Він назвав ситуацію тривожною, адже Італія працює над стабільністю в Лівії.

Якщо це й є продовження війни між Росією та Україною – тільки вже за кілька сотень кілометрів від Італії – це дуже тривожно. Особливо якщо врахувати, що ми працюємо над стабільністю в Лівії– сказав Таяні.

Після атаки він також поспілкувався з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. В італійському МЗС повідомили, що Таяні наголосив на важливості недопущення поширення конфлікту на Середземномор'я.

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У Римі також побоюються, що дестабілізація Лівії може спричинити нову хвилю міграції через Середземне море. За словами старшого політичного аналітика Європейської ради з міжнародних відносин Артуро Варвеллі, Росія та її союзники можуть використовувати міграцію як інструмент тиску на Італію.

Для Італії Лівія – це найважливіше питання зовнішньої політики. Адже все, що стосується Лівії, безпосередньо стосується й Італії– наголосила членкиня італійського парламенту Лія Куартапелле.

Чому Мелоні стає дедалі складніше підтримувати Україну?

Ще одна проблема для італійської прем'єрки – позиція частини її політичних союзників. Зокрема, лідер ультраправої партії "Ліга" Маттео Сальвіні виступає проти подальшої військової допомоги Україні. Після ударів у Лівії він заявив, що було б "нелогічно", якби зброя, яку передають Києву, зрештою використовувалася для "розв'язання воєн і потоплення кораблів по всьому світу".

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Критикують підтримку України й представники опозиції. Колишній прем'єр-міністр Джузеппе Конте, лідер "Руху 5 зірок", раніше поставив під сумнів подальшу військову допомогу Києву в разі перемоги лівоцентристів на виборах. Проти такої підтримки виступає і ультраправа партія "Національне майбутнє" на чолі з Роберто Ванначчі.

Скептично налаштована й частина італійського суспільства. За даними опитування YouGov, проведеного на початку 2026 року, лише 32% італійців вважали важливим, щоб Україна перемогла Росію.

Соціолог Лоренцо Прельяско назвав ситуацію для Мелоні складною.

Ми, італійці, боїмося ставати на чийсь бік. Ми за своєю природою дуже обережно ставимося до конфліктів – і до будь-якої причетності Італії до них– пояснив він.

Водночас, за оцінкою експертів, українські удари навряд чи призведуть до суттєвого скорочення військової допомоги. Керівник програми з питань оборони, безпеки та космосу римського Інституту міжнародних справ Алессандро Марроне вважає, що її обсяги істотно не зміняться через ці атаки.

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Занепокоєння через події в Лівії висловлюють не лише в Італії. Уряд Греції також побоюється, що війна Росії проти України може відкрити ще один фронт у східній частині Середземномор'я.

Водночас Київ наголошує, що має право завдавати ударів по законних військових цілях Росії незалежно від їхнього розташування. Офіційний представник МЗС України Георгій Тихий пояснив, що такі дії є самообороною від російської агресії.

За його словами, законними цілями є російські військові кораблі, вантажні судна, які перевозять військове обладнання та ресурси, а також танкери так званого тіньового флоту.