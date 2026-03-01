Шокирующие детали: как именно и где погиб Хаменеи

В ходе совместной операции США и Израиля в Иране ликвидировали верховного аятоллу страны Али Хаменеи. Теперь управление страной временно перешло к специальному совету, предусмотренному законодательством Исламской Республики.

Об этом проинформировало государственное агентство Islamic Republic News Agency (IRNA) со ссылкой на первого вице-президента Мохаммада Мохбера.

Кто возглавит Иран вместо Хаменеи?

В состав временного руководящего органа вошли действующий президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хосейн Мохсени-Эджеи, а также один из членов Совета стражей конституции, которого определяет Совет целесообразности – орган, консультирующий верховного лидера и урегулирующий споры с парламентом.

В то же время, соответствии с законом, Ассамблея экспертов должна "как можно быстрее" выбрать нового верховного лидера.

Как пишет The New York Times, Хаменеи заранее подготовил механизм передачи власти на случай своей гибели. Накануне ударов он якобы принял дополнительные меры для сохранения управляемости государства и режима.

По данным издания, оперативное управление страной было передано одному из его ближайших соратников – опытному политику Али Лариджани, занимающему должность секретаря Совета национальной безопасности.

Также сообщается, что Хаменеи уполномочил узкий круг политических и военных союзников принимать решение в случае его смерти или недоступности во время войны. По словам шести высокопоставленных иранских чиновников, он определил четыре уровня преемственности среди старших военных и политических деятелей, которых назначал лично.

Среди них – руководитель его аппарата Али Асгар Хеджази, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и главный военный советник, бывший командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Яхья Рахим Сафави.

Следует отметить, что, по сообщениям иранских медиа, Хеджази также погиб во время военной операции в Иране. В то же время, один из сыновей Хаменеи – Моджтаба – имеет поддержку части политических кругов, однако, по информации издания, сам верховный лидер не стремился превращения этой должности в наследственную.

Как ответил Иран на атаки по своей территории?