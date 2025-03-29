Нам не нравится, – глава МИД Дании призвал США изменить тон по Гренландии

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен призвал власти США изменить тональность заявлений по Гренландии. Он призвал совместными усилиями поискать решение для того, чтобы укрепить безопасность в Арктике.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение, которое он опубликовал в X после визита в Гренландию вице-президента США Джей Ди Вэнса.

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Министр иностранных дел Дании обратился к США

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Гренландию, где сделал ряд заявлений. В частности, он обвинил Данию в том, что страна якобы "плохо заботилась" о Гренландии.

Конечно же мы открыты к критике. Но должны быть честными: нам совсем не нравится тон, с которым это высказывается. Так не говорят с близкими союзниками. А я все еще считаю, что США и Дания – близкие союзники,

– сказал Расмуссен.

По его словам, в Копенгагене понимают стремление Соединенных Штатов иметь большее военное присутствие в Гренландии, а существующее соглашение от 1951 года предоставляет широкие возможности для этого.

"Если это то, чего вы желаете – давайте поговорим об этом... Мы, Дания и Гренландия, абсолютно открыты к такой дискуссии. Мы можем очень много сделать с той "рамкой", которую имеем. Давайте воспользуемся ею, и сделаем это вместе", – призвал он.

Глава МИД Дании также отреагировал на критику Венса о том, что Дания недостаточно делает для безопасности в Арктике, и напомнил, что отдельно Венс говорил то же самое и о США.

"Факт заключается в том, что мы все пожинали дивиденды от мира. Все мы действовали, исходя из предположений, что Арктика будет регионом незначительного напряжения. Но эти времена закончились, статус кво – уже не вариант", – сказал он.

Министр напомнил, что именно поэтому несколько недель назад Дания приняла решение о начале масштабных инвестиций в безопасность в регионе, что обеспечит привлечение большего количества военных, кораблей и беспилотных аппаратов.

"И давайте не забывать: Гренландия является частью НАТО. Гарантии безопасности НАТО сейчас покрывают Гренландию", – отметил Ларс Льокке Расмуссен.