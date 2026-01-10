Ответ на поверхности: Келлог назвал главное препятствие для прекращения войны

Посланник Трампа Кит Келлог назвал главное препятствие к прекращению войны в Украине. И это –Путин.

Он считает, что российский лидер никогда не примет европейских миротворцев с гарантиями безопасности США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Келлога для ITV News.

Что сказал Кэллог о Путине?

Кит Кэллог назвал Путина "камнем преткновения", который может быть непреодолимым, если диктатор и дальше будет верить, что побеждает.

На самом деле он не побеждает... Я считаю, что Стив Уиткофф донес это сообщение. Но принимает ли это Путин? Я так не думаю,

– отметил генерал.

У Келлога также поинтересовались, что нужно сделать, чтобы мирное соглашение перешло линию.

"Украинцы в зоне ответственности. Украинцы там, где хотим. Мы должны сделать так, чтобы россияне также были там", – отметил он.

Спецпосланник Трампа также отметил, что именно президент США принимает решение относительно кого быть сильным – в отношении России или Украины, – и определяет баланс между этим.

Какое заявление сделал Кэллог о Зеленском?