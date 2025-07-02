В Европарламенте рассмотрят вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен

В Европейском парламенте намерены провести голосование по вотуму недоверия президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Оно должно состояться в четверг, 10 июля, в рамках пленарного заседания в Страсбурге. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Какова причина

Депутат Георге Пиперя от ультраправой партии AUR инициировал голосование из-за её тайной переписки с гендиректором фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой во время переговоров о закупке вакцины против COVID-19.

Кроме вышеупомянутого, Урсулу фон дер Ляйен обвиняют в возможных нецелевых расходах после пандемии COVID-19 и якобы попытку Еврокомиссии пропагандировать свою "зеленую политику" через финансирование неправительственных организаций.

По словам евродепутата, пока он собрал 73 подписи для рассмотрения вотума недоверия. что на одну подпись больше, чем необходимо для начала процесса. Поэтому, в случае отзыва своей подписи одним из членов голосования не будет.

В офисе Георге Пиперя говорят, что его предложение поддержали 32 члена политической группы "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR).

Другие подписи поступили от ультраправых групп "Патриоты за Европу" и "Европа суверенных наций" – с 6 и 26 голосами соответственно, а также от беспартийных депутатов. Предварительно, служба Европарламента уже проверяет собранные подписи.

По результатам проверки, президент Европарламента Роберта Мецола должна официально сообщить о вынесении вопроса на общее рассмотрение. По данным источников Euronews, дебаты могут начать во вторник, 8 июля.

Тогда как голосование может начаться 10 июля. Впрочем, эта дата действительна лишь в том случае, если Мецола объявит о решении до воскресенья, 6 июля. Для подтверждения вотума недоверия необходимо не менее 361 из 720 голосов.

Будет голосование против этого предложения. Я в этом уверен, потому что большинство все еще поддерживает фон дер Ляйен. И даже если в этом большинстве есть много недовольных фон дер Ляйен, пока они не заставят ее уйти в отставку,

– заявил Георге Пиперя.

Несмотря на сомнения евродепутата относительно одобрения его предложения, он выразил надежду, что его инициатива "откроет ящик Пандоры", которая должна поощрить к следующим вотумам недоверия уже в ближайшие месяцы.